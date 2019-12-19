» مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش

19 ديسمبر 2019 - 11:20 م

قالت نيكولا وليامز، أمينة مظالم الجيش البريطاني، إن العنصرية منتشرة في صفوف الجيش.



وأضافت وليامز لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس، أن العنصرية منتشرة على نطاق واسع في القوات المسلحة، وعدد حالات العنصرية في تزايد مستمر.

وذكرت أن 25 في المائة من الشكاوى التي وصلتها كانت حالات مضايقة وتمييز.

وأوضحت أن الضحايا من الأقليات العرقية التي تشكل 7 في المائة فقط من الجيش.

وأشارت وليامز، أنه يتعين على وزارة الدفاع البريطانية بذل المزيد من الجهود لمكافحة العنصرية في الجيش.

بدوره، تطرق الجندي السريلانكي مارك دي كريتسر، أحد الضحايا، إلى المضايقات التي تعرض لها أثناء خدمته في العراق وأفغانستان.

وفي حديثه لـ"بي بي سي"، أفاد دي كريتسر، الذي تم تسريحه من الجيش عام 2017، أنه تعرض لمضايقات وسخرية لفظية طوال فترة خدمته ما تسبب في تدهور حالته النفسية.