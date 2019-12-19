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"إسكان" مجلس النواب: مخالفات الإسكان أكثر من 3 مليون

الحياة السياسية

مجلس النواب
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المصريون ـ متابعات

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قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة طبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر لمدة 6 أشهر ونهايته في 8 يناير 2020 .
وكشف عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بلغ 30 ألف مخالفة بواقع 1% من إجمالي المخالفات الإجمالية.
وتابع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم التصدي لهذه المشكلة بعد عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح وتم عقد اجتماعات مكثفة في حضور وزير الإسكان وتم طرح عدد من بعض الإشكاليات التي صدفت تطبيق هذا القانون مثل التصالح على مخالفات البناء لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لعام 2008، موضحا أن المخالف قبل ذلك التاريخ لا يدخل تحت طائلة التصالح وتم تعديلها فكل مخالفة قبل ذلك البناء تدخل ضمن القانون.

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