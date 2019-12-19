"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أن الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي، لافتاً إلي أن الله في كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.
وأوضح "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الخميس: "الله قال لهم فلا تتركوهن كالمعلقات، الإشهاد قبل الدولة كان مبنى على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت، التوثيق من مصالح الدولة التي استجدت بحكم القانون، الذي سار ولياً على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق".