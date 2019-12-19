"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

19 ديسمبر 2019 - 10:00 م

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أن الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي، لافتاً إلي أن الله في كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.