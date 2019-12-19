  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

أرشيفية

«إقامة قداسين» يُفجر أزمة داخل الكنيسة

أرشيفية

خبير بترولي يكشف مفاجأة عن حقل النفط الجديد

مرتضى منصور

الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

أرشيفية

فينجر: «صلاح» يشبه هذا الأسطورة

مرتضى منصور حسني مبارك

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

ساويرس

«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

السعودية

أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

آخر الأخبار

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«صنع في مصر».. الجيش يكشف عن أسلحة جديدة

#

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

ريال مدريد يعرض مبلغا لا يصدق على ليفربول لشراء صلاح

أصدرت قناة «ten» بيانا صحفيا، أكدت فيه، بحسب رئيسها التنفيذي نشأت الديهي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير المقبل. وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، التي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كل جوانبه، واستطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كل المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة، تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة».
وتابع البيان: «إننا نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها».

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي
» الرئيس البوليفي يكشف لأول مرة كواليس تخليه عن منصبه
» مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية
» مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش
» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟
» بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير
» كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» وزير الأوقاف يحيل ثلاث قيادات للتحقيق
» الأهلي يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف الحاوي
» ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن