"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

19 ديسمبر 2019 - 10:30 م

أصدرت قناة «ten» بيانا صحفيا، أكدت فيه، بحسب رئيسها التنفيذي نشأت الديهي، أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير المقبل. وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة، التي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كل جوانبه، واستطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كل المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة، تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة».

