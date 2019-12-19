ألمانيا تدعم الفلسطينيين بـ5.6 مليون دولار

19 ديسمبر 2019 - 10:30 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الخميس، أن ألمانيا قدمت مساهمة قدرها نحو 5.6 مليون دولار؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للأسر الأشد احتياجاً في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن المساهمة المقدرة بـ5 ملايين يورو، "ستمكن البرنامج من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية، دون انقطاع، لـ270 ألف شخص من غير اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من خلال القسائم الإلكترونية في الضفة وغزة".

وأضاف: "يمكن لهؤلاء المستفيدين استخدام القسائم لشراء مواد غذائية من اختيارهم، تتضمن منتجات الألبان الطازجة، والبيض، والخضراوات إلى جانب الحبوب والبقول من أي من المتاجر المخصصة لذلك والبالغ عددها 275 متجراً".

وبحسب البيان، قال ستيفن كيرني، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القُطري في فلسطين: "للمرة الثانية هذا العام، تقدم ألمانيا مساهمة سخية لمساعدتنا على تفادي توقف تقديم المساعدات الغذائية الضرورية لأشد المجتمعات الفلسطينية احتياجاً".

وأضاف: "نحن نقدر الثقة التي وضعتها ألمانيا في البرنامج حتى يصنع فارقاً في حياة الفلسطينيين الذين يضطرون للتكيف مع الصعوبات المتزايدة".

ويساعد البرنامج الأسر من غير اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يواجهون مستويات مرتفعة من البطالة ويحصلون على ما يقل عن دولار واحد يومياً، لتغطية احتياجاتهم الأساسية من السكن، والملبس، والاحتياجات الغذائية.