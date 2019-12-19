  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي" يكشف عن عودة فضائية «TEN» في ثوب جديد

أرشيفية

«إقامة قداسين» يُفجر أزمة داخل الكنيسة

أرشيفية

خبير بترولي يكشف مفاجأة عن حقل النفط الجديد

مرتضى منصور

الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

أرشيفية

فينجر: «صلاح» يشبه هذا الأسطورة

مرتضى منصور حسني مبارك

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

ساويرس

«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

السعودية

أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من غزة

#

سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

#

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخين أطلقا من غزة

#

سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوبي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الجيش عبر موقع "تويتر"، دون تفاصيل إضافية عن مكان سقوطه أو أي خسائر جراء ذلك.
من جانبها، ذكرت القناة الثالثة عشر العبرية أن صاروخا أطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، في إشارة إلى أن الصاروخ سقط بمنطقة غير مأهولة.
وسبق ذلك بدقائق انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.
وحتى الساعة 18.55 تغ، لم يعلن أي فصيل فلسطيني إطلاق أي صواريخ من غزة. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي
» الرئيس البوليفي يكشف لأول مرة كواليس تخليه عن منصبه
» مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية
» مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش
» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟
» بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير
» كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» وزير الأوقاف يحيل ثلاث قيادات للتحقيق
» الأهلي يتخطى حاجز الإسماعيلي بهدف الحاوي
» ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن