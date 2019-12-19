الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة

19 ديسمبر 2019 - 10:10 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الجيش عبر موقع "تويتر"، دون تفاصيل إضافية عن مكان سقوطه أو أي خسائر جراء ذلك.

من جانبها، ذكرت القناة الثالثة عشر العبرية أن صاروخا أطلق من القطاع باتجاه إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، في إشارة إلى أن الصاروخ سقط بمنطقة غير مأهولة.

وسبق ذلك بدقائق انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة "كفار عازا" شمال شرق القطاع.