» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟

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رصدت كاميرات المراقبة محاولة امرأة اختطاف طفل صغير من داخل أحد المتاجر في مقاطعة "الميريا" جنوب شرقي إسبانيا.

وشاهد صاحب المتجر، المرأة بينما كانت تحاول خطف الطفل الذي كان داخل العربة بصحبة والدته، التي تركته أثناء عملية التسوق.

وألقت الشرطة القبض على المرأة التي شوهدت وهي تقترب من الصبي وتتحدث معه لبضع ثوان، بينما تمسك بالعربة، وتحاول الخروج من المتجر مع الفتى.

وتوجه أحد الموظفين لتنبيه الأم، التي سارعت إلى منعها من المغادرة. وأبلغت الأم الشرطة بالواقعة ليتم القبض على المتهمة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم عرض المرأة المتهمة بمحاولة خطف الطفل، البالغة من العمر 20 عامًا، على طبيب نفسي، كونها تعاني من مشكلة في العقل، قبل أن يتم الإفراج لاحقًا.

وتعود جذور المرأة إلى ساحل العاج وتعيش في "الميريا" منذ عامين.

ونفت الشرطة لاحقًا عن وجود عصابة لتهريب الأطفال بالمنطقة، بعد أن تم نشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو..

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