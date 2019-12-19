أول تعليق لـ"الحريري" بعد تكليف رئيس وزراء جديد

19 ديسمبر 2019 - 09:39 م

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أنصاره بعدم التظاهر والنزول للشارع.

وكتب عبر "تويتر" أن الأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار.

وجاء فيها أنه يدعو "جميع أنصاره ومحبيه إلى رفض أي دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات"، مؤكدًا أن "الهدوء والمسؤولية الوطنية هي الأولية في المرحلة الحالية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيان متلفز، تكليف الوزير السابق حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.

وقال "دياب" إن "المرحلة دقيقة جدا وحساسة تتطلب جهدا وتضافر كل القوى السياسية لاستعادة ثقة الشعب".