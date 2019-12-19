» ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

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مصنع للخمور

المسكرات

أنواع الخمور

نجحت السلطات السعودية، اليوم الخميس، في ضبط مصنع للخمور، في منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات في فرع الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وإدارة المجاهدين في عسير، عن ضبط مصنع موجود في أحد الأودية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويحتوي المصنع على آلاف اللترات من المادة المخمرة في براميل سعة 300 لتر، بالإضافة إلى مواد مستعملة في التصنيع، وتم تسليم الموقع للجهة المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.


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