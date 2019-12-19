» انتخاب "أوغلو" رئيسًا لحزب معارض لـ"أردوغان"

19 ديسمبر 2019 - 09:20 م

اختار حزب "المستقبل" التركي الجديد، رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، رئيسًا له بالانتخاب اليوم الخميس.

جاء هذا خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال رئيس الوزراء السابق، في تصريح عقب الاجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة في الحياة السياسية التركية وخدمة الشعب.

يشار إلى أن "أوغلو" حصل على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصا،.

وكان أوغلو، قد أعلن عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "حزب المستقبل"، يدافع فيه عن العلمانية ومبادئ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.