الزمالك يتهم الضابط القطري«أبوسنيدة» بتسريب عقود لاعبيه

19 ديسمبر 2019 - 09:16 م

اتهم نادي الزمالك، المخابرات القطرية، بتسريب عقود لاعبي الفريق الأبيض.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره موقع نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، نقلًا عن مجلس إدارة النادي، أكد فيه أنه لا يوجد أي تحقيقات داخل النادي على خلفية تسريب بعض عقود لاعبي الفريق الأول.

وكشف مرتضى منصور أن الظابط المخابراتي القطري أبو سنيدة هو الذي قام بتسريب عقود اللاعبين، مشيرًا إلى أن التسريب جاء بعد اختراق لنظام اتحاد الكرة المصري، وأنه تحدث مع رئيس الاتحاد، عمرو الجنايني للتحقيق في الأمر منذ أسبوع.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن هناك تحقيقات في ذلك الأمر بنيابة أمن الدولة.