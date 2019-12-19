» أمير سعودي ينشر فيديو لعملية إنقاذ ساخرًا: اتركوه يموت أحسن

19 ديسمبر 2019 - 09:09 م

نشر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، تغريدة طريفة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

التغريدة الطريفة حوت على مشهد إنقاذ مصاب في حادث سير، حيث أظهر طائرة تقوم بإجلاء المصاب من أجل علاجه، بحسب الأمير السعودي.

وظهر في الفيديو الشخص المصاب وهو يدور في الهواء بقوة حيث كتب "سطام": " محاولة نقل مصاب بحادث سير عن طريق طائرة عامودية ... لو تركوه يموت احسن".