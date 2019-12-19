فينجر: «صلاح» يشبه هذا الأسطورة

19 ديسمبر 2019 - 09:02 م

شبه الفرنسي آرسين فينجر، أسطورة تدريب نادي أرسنال السابق، النجم محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بالأسطورة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وكان صلاح قاد فريقه ليفربول للصعود لنهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نادي مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في دور نصف النهائي.

وقال فينجر مادحًا صلاح، في تصريحات تليفزيونية: «أعجبني كثيرًا الطريقة التي تطور بها، لأننا رأيناه أمس يلعب كصانع ألعاب، كان يصنع الفرص حول منطقة الجزاء، ذكرني بميسي ليلة أمس، هو أصبح لاعب يسجل العديد من الأهداف، وكذلك أصبح يصنع العديد من الأهداف، إنه لاعب متكامل ولاعب رائع».

ويلاقي ليفربول يوم السبت القادم نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية بقطر ، في تمام السابعة والنصف مساءً.