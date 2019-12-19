» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

19 ديسمبر 2019 - 09:00 م

دوت صافرات الإنذار قبل قليل، في المستوطنات المحاذية قطاع غزة، قبل سقوط قذيفة صاروخية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على "تويتر"، أن "تفعيل منظومة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة جاء عقب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت في إحدى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع".

وكان "صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة الأربعاء"، وفق إعلام الاحتلال، الذي أضاف "أن منظومة القبة الحديدية تصدت له".

وقالت سلطات الاحتلال، أن طائراتها قصفت صباح اليوم، موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".