» بروتوكول بين مصر والسعودية.. تعرف على التفاصيل

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حسن علام- متابعات

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بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقعت مصر بروتوكولًا للتعاون مع المملكة العربية السعودية؛ لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والأضاحي إلى الحجاج المصريين، لأداء هذا النًسك الذي يتم نمن خلاله تعظيم الاستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات

وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه ال مصر ي والريال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك، والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية .

ويُعد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي، أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية، لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام، في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدى التي يتم ذبحها، في إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من (50) منفذا موزعة على مستوى الجمهورية.

 كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري منى وعرفات، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعينة بشئون الحجاج في مصر ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.


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