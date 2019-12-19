"كتاب اليوم" يقدم روشتة طبية لعلاج الأمراض النفسية

صدر حديثا عن سلسلة "كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان "الاكتئاب والأمراض النفسية" تأليف الدكتور محمد غانم أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس , والذى يتحدث فيه عن أسباب المرض النفسى وهل هو وراثى تظهره ظروف بيئية ؟ وكلما كانت الوراثة قوية لا يحتاج المرض لظهوره إلا مشاكل بيئية بسيطة.

ويقول المؤلف إذا أردنا تفصيلاً أكثر لأسباب المرض النفسى فإننا سنجد ثلاث مجموعات من الأسباب تتضافر معاً حتى تسبب المرض.أولهاالأسباب البيولوجية، مثل العوامل الوراثية، وإصابات الدماغ، والتهابات الجهاز العصبى، والمواد المؤثرة كمواد الإدمان والأورام وغيرها.أما الأسباب الأخرى المسببة للمرض النفسى فتشمل العوامل النفسية مثل الشخصية، والذكاء،والقدرات المعرفية، وكيفية التفكير وغيرها.

أما العوامل الاجتماعية فتشمل البيئة التى يعيش فيها الفرد، كالأسرة، والعلاقات الزوجية، وعلاقات العمل، ومدى الانفتاح أو الانغلاق المجتمعى, كما يتطرق الكتاب لبعض الشخصيات التى تسبب الكثير من المتاعب، والمشاكل النفسية لمن يتعاملون معها.ومن نماذج هذه الشخصيات: الاستفزازية والكتومة، والمترددة، والمتسلطة، والضعيفة، والبخيلة.

خصص المؤلف فصلاً كاملاً عن الأنتحار, وأسبابه , ودوافعه , وكيف لا تسقط فى دوامة الإحباطات التى تقود البعض إلى إزهاق روحه .

كما يتناول الكتاب المشاكل الأسرية التى تنتج عن العنف الأسرى والعناد بين الزوجين، والحرمان العاطفى، والابتزاز العاطفى، والصراعات النفسية.وبالتالى تكون سبباً فى ظهور أمراض نفسية لهؤلاء الأشخاص المعرضين لها.

كما يحتوى الكتاب على أبواب تتكلم عن فوبيا الزواج، والحب من أول نظرة، الثبات الانفعالى، مشاكل السن بين الزوجين، والتحرش الجنسى بالأطفال.

ويؤكد علاء عبد الهادى رئيس تحرير كتاب اليوم إلى أن الامراض النفسية وتحديدا الإكتئاب هو ضريبة الحياة العصرية المتقدمة التى تتقطع فيها الوشائج وتقل إلى حد إنعدام الروابط الأسرية التى تمثل مناعة ضد السقوط فى براثن دوامة المرض النفسى التي قد تنتهى بقائمة من الأمراض العضوية ،اما الأسر المترابطة لديها مناعة ضد هذه النوعية من الامراض .

ويشير عبد الهادى إلى أن مسببات وأشكال المرض النفسى كثيرة ومتشعبة وبناء عليه فالعلاج بالضرورة يختلف حسب المرض النفسى .. وفى الأونة الأخيرة تفشى وباء الأنتحار فى المجتمع المصرى إما شنقنا فى مروحة السقف أو بالقفز أمام المترو أو بالقفز من فوق برج القاهرة أو حتى غرقا فى النيل ، لذلك قررنا فى سلسلة كتاب اليوم الخروج بهذا الكتاب المهم لكى يكون فى المتناول نرصد فيه الأمراض النفسية وأنواعها وأسبابها وطرق علاجها