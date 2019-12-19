منى زكي تعلن انضمام فرد جديد لأسرتها وتكشف اسمه

19 ديسمبر 2019 - 07:57 م

أعلنت الفنانة منى زكى، انضمام فرد جديد إلى أسرتها، كاشفة عن اسمه، عبر صورة نشرتها على حسابها على خاصية "استوري"على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».

وعلقت منى زكى على الصورة التي نشرتها لكلب قائلة : "شامشون فرد جديد فى عائلتنا" موضحة انه انضم الى العائلة امس.

وتقوم منى زكي حاليا بتصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري.



