مروان أساسي.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي أمام الدراويش

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تشكيل الاهلى

فايلر

الأهلي والإسماعيلي

أعلن السويسري رينينه فايلر عن التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام الاسماعيلي في المواجهة التي تبدأ على استاد المكس بالإسكندرية بعد قليل.

وعاد مروان محسن للظهور من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي، فيما يرافق الشيخ جونيور أجايي وحسين الشحات، بينما يجلس وليد أزارو ووليد سليمان على مقاعد البدلاء، بينما خرج محمود متولي ومصطفى شوبير من قائمة الفريق بالكامل:

ويلعب علي معلول ظهير أيسر الأهلي يعود من جديد للظهور بشكل أساسي، بعد تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني

الوسط الدفاعي: أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – حسين الشحات – أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي – وليد أزارو – وليد سليمان – سعد سمير – محمود وحيد – حسام عاشور – جيرالدو.


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