» بالفيديو.. 3 قتلى في إطلاق نار بروسيا

أحمد سالم
سقط 3 قتلى في إطلاق نار بالعاصمة الروسية موسكو قبل قليل، في حين رصد مقطع فيديو حالة من الهلع والذعر بين المارة.
ووقع إطلاق النار بالقرب من مبنى الاستخبارات وسط العاصمة الروسية.
وقالت السلطات الأمنية إن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
حالة من الذعر عقب وقوع حادثة إطلاق نار قرب مبنى الاستخبارات وسط العاصمة الروسية موسكو أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص pic.twitter.com/426I0HXvBt— وكالة شهاب (@ShehabAgency) December 19, 2019
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