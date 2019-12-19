  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الاهلي والاسماعيلي

بث مباشر.. قمة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

مرتضى منصور حسني مبارك

مرتضى منصور يتلقى اتصالًا هاتفيًا من حسني مبارك

أرشيفية

بيان عاجل من «الصحة» بشأن انتشار إنفلونزا الخنازير

ساويرس

«أردوغان» يخرج «ساويرس» عن شعوره:«فقع المرارة»

السعودية

أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

الشاب الكويتي

كويتي اعتنق اليهودية يصدم سلطات بلاده بتصريح جديد

خالد الجندي

«الجندي» متحديًا الأزهر: الطلاق الشفوي لا قيمة له

أمير قطر

فيديو يكشف حضور أمير قطر مباراة الهلال السعودي

أردوغان والسراج

تركيا تجهز قوات عسكرية للتدخل في ليبيا

يجلس وحيدًا في آخر المدرجات..

فيديو يكشف حضور أمير قطر مباراة الهلال السعودي

عرب وعالم

أمير قطر
أمير قطر
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي

#

«لوشيسكو»: الهلال جاهز للفوز على الترجي التونسي

#

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

#

أمير الكويت يخاطب أمير قطر بشأن المصالحة

الهلال السعودي

أمير قطر

تميم بن حمد

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أثناء حضوره مباراة "الهلال" السعودي و"فلامينغو" البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أول أمس الثلاثاء، على الرغم من عدم إعلان ذلك أو توجه كاميرات قناة "بي إن سيورتس" عليه أثناء المباراة.

وبدا أمير قطر يجلس وحيدًا في آخر المدرجات وحوله مدرجات فارغة، ويتابع المباراة، بينما يبتسم للكاميرا التي كانت تصوره واضعًا قدمًا على قدم.

?وحقق فريق فلامنجو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فوزا ساحقا على فريق "الهلال" السعودي بطل آسيا، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بنتيجة 3-1 في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية بقطر.

وسجل أهدف "فلامنغو"، جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 49، برونو هنريكي في الدقيقة 78 وعلي آل بليهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، فيما سجل هدف الهلال الوحيد سالم الدوسري في الدقيقة 19.

ولعب "الهلال" السعودي بـ 10 لاعبين بعد أن أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لكاريلو لدخوله العنيف على لاعب فلامنجو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وتمكن "الهلال" من الوصول إلى الدور قبل النهائي  بعد أن حقق فوزا على فريق الترجي بطل أفريقبا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. جراد في أسراب ضخمة يجتاح السعودية
» بروتوكول بين مصر والسعودية.. تعرف على التفاصيل
» خروج قطار عن القضبان في الغربية
» مقتل مطلق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
» بالفيديو.. 3 قتلى في إطلاق نار بروسيا
» لبنان.. تكليف وزير سابق بتشكيل الحكومة الجديدة
» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن