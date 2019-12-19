مصر تحذر المسافرين إلى السعودية من مرض خطير

19 ديسمبر 2019 - 06:07 م

حذرت وزارة الخارجية، المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، من انتشار مرض الالتهاب السحائي، مطالبة بضرورة حصولهم على التطعيم قبل السفر.

ونقلت صحيفة الأهرام عن السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، مساء اليوم الخميس، طلبه من كل المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية، ضرورة التطعيم ضد الالتهاب السحائي.

وطالب "هاشم" المسافرين من مصر إلى السعودية من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين، بضرورة الحصول على التطعيم من الالتهاب السحائي.

وطالبت الخارجية ضرورة حصول أي مسافر على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بـ10 أيام.

وأوضح هاشم أن "الخدمة متوفرة في جميع مكاتب التطعيمات الدولية في الجمهورية المصرية".

وطالبت الخارجية المواطنين بضرورة الالتزام، بتلك التعليمات قبل السفر إلى الأراضي السعودية.