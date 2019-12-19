بعد تنصيب الرئيس الجديد..استقالة رئيس وزراء الجزائر

19 ديسمبر 2019 - 05:45 م

تقدم رئيس وزراء الجزائر باستقالته، بعد ساعات من تنصيب الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس.

وأعلن التلفزيون الجزائري اختيار وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال.

وأوضح التلفزيون الجزائري أنه تم اختيار وزير جديد للداخلية، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن رئيس الجمهورية أنهى مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وكليف وزير السكن كمال بلجود بمنصب وزارة الداخلية بالنيابة.

وأدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلال حفل تنصيب في جرى في قصر المؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 أعوام.

قال الرئيس الجزائري الجديد، بعد أدائه اليمين الدستورية، إن الشعب أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية بانتخابات 12 ديسمبر.

وأضاف الرئيس الجزائري في أول خطاب له، اليوم الخميس، "يتعين اليوم علينا جميعا طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة فهي عوامل هدم وتدمير".

ووعد تبون بتعديل الدستور في الشهور الأولى من حكمه، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين".

?وسلم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المهام للرئيس المنتخب داعيا الطبقة السياسية والمواطنين إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية.