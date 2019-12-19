«صنع في مصر».. الجيش يكشف عن أسلحة جديدة

19 ديسمبر 2019 - 05:25 م

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو لأسلحة جديدة بينها مدرعات من نوع "تمساح" المعلن عنها في معرض عام 2018 العسكري.

ونشر المتحدث باسم القوات المسلحة، فيديو على هامش استضافة مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان والخبراء العسكريين للدول الإفريقية، حيث تم تنظيم معرض للأسلحة والمنتجات العسكرية بحضور شركات الصناعات العسكرية المصرية.

وظهرت مركبات مدرعة من عائلة "تمساح" المطورة وعربات "تمساح 2" من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة والمبنية على شاسيه عربة "أورال" الروسية، ومدرعة "تمساح 3" التكتيكية الخفيفة للدورية والعمليات الخاصة.

كما ظهرت مدرعة من طراز أحدث لأول مرة، وهي "تمساح 4" التي لا توجد أي تفاصيل متاحة عنها، ولكنها من المرجح أن تكون لمهام القوات الخاصة.

وظهرت مركبات ST-100 / ST-500 المدرعة وتعد جيلا جديدا من المدرعات متعددة المهام، ويتم إنتاجها في مصنع 200 الحربي.

كما ظهرت المركبة المدرعة "فهد-300" من إنتاج مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتمثل الجيل الجديد والأحدث من في عائلة ناقلات الجند المدرعة "فهد" العاملة لدى القوات المسلحة، وتم تطويرها لمجابهة الألغام والعبوات الناسفة، وذلك ضمن الخبرات والدروس المستفادة من العمليات العسكرية في شمال سيناء والتي تطلبت فكرا وتكتيكا مختلفين للتعامل مع تلك التهديدات الجديدة.

وشوهد في الفيديو المركبة المدرعة التكتيكية الخفيفة Terrier LT-79 وتنتجها الهيئة العربية للتصنيع بشكل مشترك مع شركة The Armored Group الأمريكية، والشاحنة MAZ-6317 التي يتم إنتاجها لدى شركة حلوان للآلات والمعدات المستنسخة عن عربات بيلاروسية.

وظهر المدفع المصري المعدل M-46 عيار 130 مم، وهو مقطور روسي التصميم، تم تحويله إلى مدفع ذاتي الحركة محمول على عربة Ural 4320 1911-30 المعدلة.