  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

تركيا تجهز قوات عسكرية للتدخل في ليبيا

الراقصة جوهرة

بطلة «الفضيحة الإباحية» تثير الجدل بفيديو جديد من الكويت

سامح شكري

مصر تحذر المسافرين إلى السعودية من مرض خطير

السيسي وسلمان

تعليق إماراتي على رسالة الملك سلمان لـ"السيسي"

رئيس الجزائر المنتخب

بعد تنصيب الرئيس الجديد..استقالة رئيس وزراء الجزائر

الشيخ محمود التهامي

«التهامي» يظهر محتضنًا كلب: «ربنا مخلقش حاجة نجسة»

الجيش

«صنع في مصر».. الجيش يكشف عن أسلحة جديدة

أول سيارة كهربائية

بالصور.. تجربة أول سيارة كهربائية في شرم الشيخ

الجامع الأزهر

الأزهر يطالب الهند بإعادة النظر في قانون "إقصائي" للمسلمين

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ومات.. كشف هوية مغتصب «فتاة الإمارات»

اغتصبها ومات.. كشف هوية مغتصب «فتاة الإمارات»

قضايا وحوادث

اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجآت في أسماء الراحلين عن الأهلي

#

بعد اختفاء سيارته عقب وفاته.. كشف هوية سارق هيثم زكي

#

حمو بيكا يكشف تفاصيل حفلاته بالإمارات.. وهدية الشيخة "أم زايد"

#

تطورات جديدة في قضية «فتاة العياط» يكشفها الطب الشرعي

الامارات

وفاة

فتاة

مغتصب

تمكنت شرطة دبي من كشف هوية مغتصب فتاة عربية في الإمارات، بعد 8 سنوات من الجريمة،بفضل التقدّم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية ، إن خبراء الأدلة الجنائية تمكنوا من التعرف على هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان تَوفّى عندما تمكنت شرطة دبي من كشف هويته .

وعن مستقبل التعامل مع القضية، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الجاني ترك خلفه دليلًا بيولوجيًّا في مسرح الجريمة، وجرى رفعه من مسرح الجريمة، وحفظ العينات إلى أن يستجد أمر ما في القضية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنان.. تكليف وزير سابق بتشكيل الحكومة الجديدة
» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن