تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

كشفت الممثلة اللبناين، جيسي عبده، عن اعجابه وحبها الشديد للنجم محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الدولي،وذلك بعد اثارتها الجدل سابقًا بعد تداول صور لها مع "صلاح".

وظهرت جيسي عبده، في برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة mbc1 الفضائية، لتجيب عن عدد من الأسئلة الشخصية والفنية حولها.

وأستهل المذيع، حالة الجدل التي أثيرت قبل عدة أشهر، حول صورة جيسي عبده ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ليسألها عن رد فعلها على حالة الجدل التي أثيرت حولها.

وفي هذا الصدد قالت جيسي عبده، إنها انصدمت من رد الفعل على هذه الصورة، مشيرة إلى أنها التقطتها مع محمد صلاح بالصدفة حينما كانت في طريقها للمطار، فقررت أن تصافحه وتلتقط الصور معه.

وأشارت جيسي عبده، إلي بعد نشر الصورة وجدت الموبايل مزدحم بالإشعارات حول التعليق على الصورة، مؤكدة حبها للنجم المصري قائلة: "أنا بحب محمد صلاح"، ولافتة أنه على الرغم من حبها لنادي برشلونة الأسباني إلا أنها ستشجع الفريق الذي يلعب فيه "صلاح" حتى وإن كان النادي الكتلوني هو المنافس.