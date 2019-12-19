3 خطوات في اتفاق السعودية وقطر بشأن المصالحة

19 ديسمبر 2019 - 02:05 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن هناك تقدما في سبيل حل الأزمة الخليجية بين دول المقاطعة الأربع وقطر، حدث بين السعودية وقطر الفترة الأخيرة.





ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر خليجية رفيعة، أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن، حيث تتعلق النقطة الأولى بتهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.





وأكدت الصحيفة أن حضور الممكلة العربية السعودية لكأس خليجي 24 التي أقيمت في قطر خلال الشهر الجاري وفازت بها البحرين كانت ضمن تهيئة الجو العام للمصالحة.





وأضافت أن الاتفاق الثاني يتعلق بعدم المس بـ"الرموز" أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين، وهذا الاتفاق يجب أن يلتزمه الصحافيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز.







وجاءت النقطة الثالثة بعدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني، هي الاتفاق الثالث الذي توصل إليه الجانبان السعودي والقطري، وفقا للصحيفة.







