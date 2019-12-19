منح إماراتية للوافدين .. 4 شروط تعرف عليها

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تأشيرة

منح

امارات

متقاعدين

منحت دولة الإمارات، تأشيرات إقامة للوافدين المتقاعدين وزوجاتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف تشجيعهم على المساهمة في التنمية المستدامة وتعظيم المناخ الاستثماري.

وأكدت الحكومة الإماراتية أن القرار سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل وفقاً لشروط محددة :

1- أن يكون المستفيد مالكاً لعقار بالإمارات قيمته لا تقل عن 2 مليون درهم دون رهن لأي جهة.

2- أن يكون لديه وديعة بنكية في أحد مصارف الإمارات لا تقل عن مليون درهم، ويتحقق الشرطان إذا كان مجموع قيمة العقار والوديعة لا يقل عن 2 مليون درهم.

3- أن يكون المستفيد لديه دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى.

4- أن يتمتع المستفيد وزوجته بضمان صحي.


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