منح إماراتية للوافدين .. 4 شروط تعرف عليها

سارة أشرف
منحت دولة الإمارات، تأشيرات إقامة للوافدين المتقاعدين وزوجاتهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف تشجيعهم على المساهمة في التنمية المستدامة وتعظيم المناخ الاستثماري.
وأكدت الحكومة الإماراتية أن القرار سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل وفقاً لشروط محددة :
1- أن يكون المستفيد مالكاً لعقار بالإمارات قيمته لا تقل عن 2 مليون درهم دون رهن لأي جهة.
2- أن يكون لديه وديعة بنكية في أحد مصارف الإمارات لا تقل عن مليون درهم، ويتحقق الشرطان إذا كان مجموع قيمة العقار والوديعة لا يقل عن 2 مليون درهم.
3- أن يكون المستفيد لديه دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى.
4- أن يتمتع المستفيد وزوجته بضمان صحي.
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