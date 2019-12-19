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"صديق المنشاوي"..وراء اسلام المطربة الأمريكية جينفر جراوت

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المطربة الأمريكية جينفر جراوت
المطربة الأمريكية جينفر جراوت
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علا خطاب

إسلام

صديق المنشاوي

جينفر جراوت

كشفت المطربة الامريكية، جينفر جراوت، عن الأسباب التي دفعتها لاعتناق الاسلام، موضحة أن تواجدها في بلد مسلم كالمغرب،بالاضافة إلى استماعها الدائم ببشيخ محمد صديق المنشاوي في ترتيله للقرأن، كل هذا دفععا لاعتناق اسلام وارتداء الحجاب.

وردت المطربة جينفر جراوت، في حوارها مع "الوطن"، حول كيفية اعتناقها للإسلام، قائلو:" أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها والتي أثارت اهتمامي، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية".

وتابعت:"أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأقوم بتلاوة القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده".

وأشارت "جراوت" إلى أن اعتناقها للإسلام، أثر على مهنتها الفنية والغنائية، بشكل ما، موضحة أنها :"لفترة من الوقت كنت مقتنعة أن الموسيقى حرام وكنت أعتقد أنني لا أستطيع قراءة القرآن في الأماكن العامة، ما جعلني أتوقف عن العمل في مجال الموسيقى، لمدة 3 سنوات، وأوقفت كل نشاطاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع "إنستجرام"، حتى قررت العودة مجددًا في مارس الماضي، أدركت أن هناك آراء مختلفة حول الموسيقى والمرأة التي تتلو القرآن، وأنا أعلم أيضًا أنه لا يوجد أحد مثلي، لا أحد يعرف الطريق الصحيح 100%، لكن الله لا يريدنا أن نكون بائسين، أنا من أنا، الله يهدينا ويسامحنا جميعاً".


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