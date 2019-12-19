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مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

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اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تسلم مصر شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفاً للعاصمة التونسية وذلك فى الاحتفال الذى اقامته المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) بمدينة الثقافة فى تونس حيث تسلم ممثلا وزير الثقافة الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشعلة من الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية في تونس .

قالت عبد الدايم ان برنامج عواصم الثقافة الاسلامية يهدف الى توطيد اواصر العلاقات بين الشعوب التى تتشارك فى الكثير من المفردات والعناصر من خلال اقامة حوار ابداعى بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكرى بين ابناء الامة الاسلامية ، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التى تدعو الى التسامح والتعايش امام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الاسلامية العريقة ، وتابعت ان اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية عام 2020 يؤكد مكانة مصر فى قلب العالم الاسلامى باعتبارها ملتقى للثقافات على مر العصور ، واضافت انه تم اعداد برنامج انشطة متنوع للاحتفال بهذه المناسبة تشارك فيه جميع الهيئات والقطاعات ويتضمن العديد من الفعاليات التى تعكس جانباً من شخصية الثقافة المصرية المتفردة .

يذكر ان المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) تبنت برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية الذى جاء على غرار البرنامج الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) والخاص باختيار عاصمة الثقافة العربية وتقرر اسناده سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة تمثل المناطق الإسلامية فى كل من العالم العربى ، افريقيا واسيا الى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين وتمتد الاحتفالات والتظاهرات على مدار عام كامل وتم توقيع الاتفاق على اقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 2004 ، وحملت مكة المكرمة اللقب الاول عام 2005 ثم تداولت المدن الاسلامية اللقب وعلى التوالى انتقل الى حلب ( سوريا ) ، فاس ( المغرب ) ، الاسكندرية ( مصر ) ، القيروان ( تونس ) ، تريم ( اليمن ) ، تلمسان ( الجزائر ) ، النجف ( العراق ) المدينة المنورة ( السعودية ) ، الشارقة ( الامارات ) ، نزوى ( سلطنة عمان ) ، الكويت ( الكويت ) ، عمان ( الاردن ) ، المنامة ( البحرين ) ، تونس ( تونس ) حتى وصلت الى القاهرة عام 2020 الذى اختارت منظمة الايسيسكو خلاله ايضا العاصمة الأوزبكية بوخارى عاصمة الثقافة الاسلامية في المنطقة الآسيوية وباماكو بجمهورية مالي في إفريقيا .


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