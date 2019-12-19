"متفرحوش أوي كدا" ..معلومات صادمة عن سعر الدولار

19 ديسمبر 2019 - 12:25 م





أكد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار في مصر بشكل تدريجي أفضل، حتى يصل إلى سعر التوازن، قائلا : "منفرحش أوي بانخفاض الدولار الأهم هو استقرار سعره".



وأضاف "العمدة"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن تذبذب سعر الدولار مشكلة، حيث إنه يؤثر على تدفق الاستثمارات، منوها بأن قرار تحرير سعر الصرف هو الخطوة الجريئة التي ساهمت في بداية رحلة هبوط سعر الدولار.



وتابع :"لو كانت مصر تأخرت في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، كان سعر الدولار يمكن أن يستمر في الارتفاع حتى يصل إلى 50 جنيها، مؤكدا موارد مصر من الدولار شهدت انتعاشا وزيادة الفترة الأخيرة".

