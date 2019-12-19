ياسين التهامي يثير الجدل: "كفاية هري..الكلب مش نجس"

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مواقع التواصل

كلب

ياسين التهامي

أثار المنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره صورة له مع "كلب"، معلق أنه "ليس نجس، بل مذكور في القرآن كصديق".

ونشر محمود ياسين التهامي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عدة صور له مع كلب له يدعي "كوستا"،معلقًا:"الناس اللي بتهري ما حكم تربية الكلاب، وأنها نجسة، وحكم لعاب الكلب، والهوجة غير الإنسانية في قتل وسم وتعذيب الحيوانات، نتكلم بالحب والعقل والدين بردو... عن تجربة شخصية وبالصور".

وتابع: "الترحيب والحفاوة اللي بيستقبلني بيها (كوستا) كلب ياسين والثائر، بعد ما أرجع من السفر أو الحفلة أو المكتب، كفيلة إنها تنسيني تعب بني آدمين كتيييير بنقابلها كل يوم".

واختتم "التهامي" منشوره، بأن "النجاسة وردت تفسيرا واجتهادا من الأئمة مضيفًا: "في مذهب كامل زي المالكية قالوا في طهارة الكلب كله، والأئمة اعتمدوا على حديث واحد عن غسل الإناء اللي اتقال في تفسيرات تانية انه إناء الشرب بس مش إناء الوضوء، واللي اتقال في وقت رواية الحديث إن الكلاب والقطط كانوا طوافين وطوافات على بيوت ومساجد المسلمين بيشاركوهم الأكل والشرب، ف اللي اتقال ببساطة متشربش مع الكلاب ف طبق واحد ولو كلب شرب من طبقك اغسله قبل ما تشرب فيه، وعرفنا بعدين من العلم الحديث ليه لأن مرض مميت زي السعار اللي بيتنقل عن طريق لعاب الكلب، ولا مية ولا صابون هيشيلوا الفيروس، هيموته بس بالتراب".





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