مدحت العدل: مفيش حاجة اسمها حيادية

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رويترز

العدل

المحور

الدراما

انتقد السيناريست والكاتب مدحت العدل، التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "رويترز" عن التضييق على إنتاج الدراما في مصر، معقبا: "التوقيت غير مفهوم، و خبر له غرض والغرض مرض".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن شهرة الوكالة بالحيادية غير حقيقي، قائلا :" لا يمكن لأي جهة في العالم ادعاء الحيادية وأن لكل جهة توجهات تخدمها بأي طريقة، باستخدام طريقة عرض معينة أو العرض بوقت معين".

 وأوضح أن "رويترز"اقتصرت على استخدام مصطلح الشرطة، من تصريح المنتج جمال العدل عن شرطة المصنفات، متسائلا : "ما علاقة الشرطة بالتصوير أو عدمه؟".

ولفت إلى أن سبب توقف إنتاج شركة العدل عن مسلسلين الفترة الماضية يرجع إلى المشكلة التي تعاني منها صناعة الدراما من مغالاة في أجور النجوم وهو ما لا تتحمله الصناعة، مشيرا إلى عودة السوق مرة أخرى وتصوير الشركة لثلاث مسلسلات إضافة إلى المسلسلات التي تصورها شركات الإنتاج الأخرى.

وكانت وكالة "رويترز"، قد نشرت تقريرا الخميس الماضي تحدثت فيه عن توقف شركة العدل عن إنتاج مسلسلين لأسباب سياسية وأمنية، بحسب ما ورد به.

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