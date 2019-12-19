خطف نجل رجل أعمال..وطلب فدية 10 ملايين جنيه

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متابعات- الدويني فولي

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تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من "ع ص" صاحب شركة مقاولات ومقيم بندر أبنوب، يتهم فيه مسلحين مجهولين بخطف ابنه "كرم"  20 سنة من أمام مقر شركته بقرية كوم أبوشيل دائرة المركز.
وأضاف المبلغ أنه عقب الواقعة مباشرة تلقى اتصالًا هاتفيا من مجهول يطلب دفع فدية 10ملايين جنيه لإعادته.
وفور ورود البلاغ أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث من المديرية تحت إشرافه وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وبرئاسة مدير لمباحث الجنائية  

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سيارة يستقلها مجهولون مسلحون توقفت  أمام مقر الشركة بقرية "كوم أبوشيل" واقتادوا المجنى عليه ووضعوه في السيارة عنوة وتحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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