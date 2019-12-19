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بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق

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مدمن يبيع جسد شقيقته مقابل جرعة هيروين
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علا خطاب

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الامارات

طلاق

مدمن

في حادث مثير للاستغراب،أقدم مدمن في الإمارات، على توريط زوجته في تعاطي المخدرات، حتى لا تطلب منه الطلاق.

ولجأ الزوج المدمن لهذه الحيلة بعدما فشل في التوقف عن التعاطي، مورطًا زوجته معه حتى لا تبتعد عنه.

يذكر أنه وفق التعديلات الجديدة في قانون المخدرات في الإمارات، يتم إخضاع المتعاطي لأول مرة أو الذي خرج حديثا من السجن للفحص الدوري، لضمان تعافيه وملاحظة سلوكياته، حتى لا يعود مجددا للإدمان، وهناك إجراءات تتخذ حيال الشخص الذي يتخلف دون عذر عن الفحص الدوري.


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