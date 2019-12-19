  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قرار جمهوري

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية

بترول

اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

عايدة القاضي أثناء المرافعة

بأمر المحكمة.. 120 ألف دولار لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 416 من نزلاء السجون

النائب عاطف مخاليف

برلماني: قانون الأحوال الشخصية قاطع لصلة الرحم

شاهد.. الفنانين في الكريسماس

الإفتاء تكشف حكم تهنئة المسيحيين بـ«الكريسماس»

أحمد موسي

أحمد موسى: إسبانيا حاولت تقلدنا وفشلت

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

وفاة 100جندي إسرائيلي.. وإصابة 500 بالسرطان

مصطفي الفقي

الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

بأمر المحكمة.. 120 ألف دولار لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب

عرب وعالم

عايدة القاضي أثناء المرافعة
عايدة القاضي أثناء المرافعة
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بـ 120 ألف دولار.. قصة أغلى موزة في التاريخ

#

مصري يفوز بالمركز الثاني في مسابقة رواد الأعمال

#

بعد أنباء رحيله .. الأهلي يسلم "فايلر" 100 ألف دولار

#

الأوراق المطلوبة لمسابقة تعيين 120 ألف معلم

نزع حجابها

عايدة القاضي

120 ألف دولار

قضت محكمة أمريكية بـ 120 ألف دولار كتعويض لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب ، عقب احتجازها بسبب مخالفة مرورية ارتكبتها أثناء نقل نجلتها إلى المستشفى.

وبحسب الجارديان البريطانية فإن "عايدة القاضي"،  مسلمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حصلت على مبلغ 120 ألف دولار، كتسوية للدعوى التي قدمتها بسبب إجبارها على إزالة حجابها.

وكانت القاضي قد أكدت خلال محاكمتها في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينابوليس، إنها تعرضت لمعاملة سيئة في سجن المقاطعة.

 ووصفت القاضي أن ما تعرضت له يعتبر أسوأ  تجرية مذلة وإضرارا على مدار حياتها.

وتابعت في حديثها: عندما سلمت نفسي قيل لي أن أزيل حجابي وعباءتي أمام سجناء ذكور، وعندما اعترضت تم نقلي من المنطقة إلى زنزانة معلقة، حيث أزلت حجابي أمام سجين ذكر".

يذكر أن "القاضي"  وولدت ونشأت في ولاية أوهايو الأمريكية، ثم انتقلت إلى ولاية مينيسوتا في عام 2005.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب
» إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"
» بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» صفحة لأهلي الرسمية تستفز الزمالكاوية ببيت شعر ناري عن كهربا
» إصابة نجم الأهلي السابق بورم في المخ
» هنا الزاهد تفجر مفاجأة مدوية عن أحمد فهمي
» صدمة لجماهير الأهلي بعد تسريب تشكيل مباراة الإسماعيلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن