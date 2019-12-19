بأمر المحكمة.. 120 ألف دولار لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب

19 ديسمبر 2019 - 11:47 ص

قضت محكمة أمريكية بـ 120 ألف دولار كتعويض لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب ، عقب احتجازها بسبب مخالفة مرورية ارتكبتها أثناء نقل نجلتها إلى المستشفى.

وبحسب الجارديان البريطانية فإن "عايدة القاضي"، مسلمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حصلت على مبلغ 120 ألف دولار، كتسوية للدعوى التي قدمتها بسبب إجبارها على إزالة حجابها.

وكانت القاضي قد أكدت خلال محاكمتها في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينابوليس، إنها تعرضت لمعاملة سيئة في سجن المقاطعة.

ووصفت القاضي أن ما تعرضت له يعتبر أسوأ تجرية مذلة وإضرارا على مدار حياتها.

وتابعت في حديثها: عندما سلمت نفسي قيل لي أن أزيل حجابي وعباءتي أمام سجناء ذكور، وعندما اعترضت تم نقلي من المنطقة إلى زنزانة معلقة، حيث أزلت حجابي أمام سجين ذكر".

يذكر أن "القاضي" وولدت ونشأت في ولاية أوهايو الأمريكية، ثم انتقلت إلى ولاية مينيسوتا في عام 2005.