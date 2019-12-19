اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

19 ديسمبر 2019 - 11:43 ص

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اكتشاف بترولي جديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.