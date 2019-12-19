  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قرار جمهوري

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية

بترول

اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

عايدة القاضي أثناء المرافعة

بأمر المحكمة.. 120 ألف دولار لمسلمة أجبرت على نزع الحجاب

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 416 من نزلاء السجون

النائب عاطف مخاليف

برلماني: قانون الأحوال الشخصية قاطع لصلة الرحم

شاهد.. الفنانين في الكريسماس

الإفتاء تكشف حكم تهنئة المسيحيين بـ«الكريسماس»

أحمد موسي

أحمد موسى: إسبانيا حاولت تقلدنا وفشلت

استشهاد المطلوب أحمد جرار برصاص الجيش الإسرائيلي

وفاة 100جندي إسرائيلي.. وإصابة 500 بالسرطان

مصطفي الفقي

الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

انتحار فتاة بسوهاج لتكرار فسخ الخطوبة

انتحار مصري يكشف عن كارثة في الكويت

اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

مال وأعمال

بترول
بترول
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

#

صحفية فلسطينية: إسرائيل منعتني من مغادرة الضفة الغربية

بترول

اكتشاف

برنت

خام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اكتشاف بترولي جديد بالصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة ما زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذى تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب
» إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"
» بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري
» استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
» صفحة لأهلي الرسمية تستفز الزمالكاوية ببيت شعر ناري عن كهربا
» إصابة نجم الأهلي السابق بورم في المخ
» هنا الزاهد تفجر مفاجأة مدوية عن أحمد فهمي
» صدمة لجماهير الأهلي بعد تسريب تشكيل مباراة الإسماعيلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن