الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية

19 ديسمبر 2019 - 11:39 ص

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 616 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بني غالي بمحافظة أسيوط بمساحة 0.99 فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية، وذلك لاستخدامها في إقامة مجمعات استهلاكية.





كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 617 لسنة 2019 باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018، بحيث يعاد تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي «شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي».





