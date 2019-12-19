» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى

19 ديسمبر 2019 - 11:08 ص

كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، سبب غيابه عن متابعة مباريات الدورى منذ توليه مسئولية المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال "البدري" خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" : "كنت أعاني من آلام شديدة في الأسنان، ولكن جهازي المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات".

وعن علاقته مع محمد صلاح، علق حسام البدري قائلاً "جيدة للغاية، لقد تحدثت مع محمد صلاح عن تفاصيل إصابته، واتفقنا على إجراء أشعة لكي نتأكد من حاجته لراحة أطول، وأكدت له الأهم أن يعود سليما، لأنه أمامنا مشوار طويل ولا نريد الاستعجال".