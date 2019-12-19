فجر السعيد: سأظل لطيفة وأنيقة.. وربنا يكفينا أهل الشر

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فجر السعيد
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السعيد

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الشر

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عقب عودتها إلى الكويت بعد رحلة علاج طويلة في باريس إنها ستظل متألقة وأنيقة دائما.   

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر : " سأحافظ على تألقي وسأستمر في نجاحاتي ..احكموا .. ثرثروا .. افعلوا ماتحبون .. فهذه مشكلتكم".

وأضافت :  سأظل لطيفة .. أنيقة .. قوية ... الله يعطيني من خيره ويكفيني شر من فيه شر.

يذكر أن السعيد عادت إلى الكويت بعد رحلة علاج في فرنسا استمرت 4 شهور، حيث ظهرت في أول ظهور لها وهي عائدة للبلاد على متن طائرة خاصة.

وشكرت  السعيد بعد عودتها الجميع الذين احتشدوا لأجل استقبالها، معربة عن سعادتها لعودتها لوطنها.

وكانت فجر السعيد نشرت فيديو تقول فيه «ولهت عالكويت وولهت على ريحة هواها.. أحبها وأحب سيرة اسمها وأعزها وعزتي من عزها».

وكانت السعيد  تعاني من أزمة صحية خطيرة كادت أن تتسبب في وفاتها، حيث تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الجابر وأمر بسفرها على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا للعلاج في باريس.


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