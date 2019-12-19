شاهد.. جراح عالمي يروي موقفا مع الملك سلمان

19 ديسمبر 2019 - 10:39 ص





روي الجراح العالمي الدكتور غانم الدوسري، موقفا جمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، حين كان يعمل بمستشفى الملك فيصل التخصصي.



وقال الدورسي خلال أحد البرامج التليفزيونية، إنه التقى العاهل السعودي أكثر من مرة، كانت إحداها بعد إجراء أول عملية زراعة قلب ورئتين في مستشفى الملك فيصل التخصصي.



وأضاف، أنه التقى الملك سلمان مرة أخرى وطلب منه التدخل للسفر بالخارج من أجل إكمال تخصصاته، وعلى الفور أرسل الملك سلمان خطابا لمستشفى الملك فيصل التخصصي للسماح له بالسفر، دون أن يحدد مدة معينة داخل الخطاب.



