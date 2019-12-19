وفاة 100جندي إسرائيلي.. وإصابة 500 بالسرطان

19 ديسمبر 2019 - 10:29 ص

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد الجنود المصابين بمرض السرطان نتيجة التدريب في نهر ملوث عام 2000 وصل إلى 500 جندي.

ونقلت الصحف عن إيلان أغوزي أحد أعضاء جمعية "الخفاش" التي تمثل جنود وحدة الكوماندو البحري المعروفة باسم "شييتت 13" أرقاما جديدة في حادثة نهر الكيشون التي تم الكشف عنها عام 2000، والتي تدور أحداثها عن قيام سلاح البحرية بتدريب قواته من وحدة الكوماندو على الغوص في ذلك النهر المعروف بتلوثه الكيميائي.







وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الحديث يدور عن نهر الكيشون المعروف عربيا باسم نهر المقطع الذي يجري من منطقة جنين ويصب في حوض البحر المتوسط في خليج حيفا.



وقال أغوزي إن عدد جنود الجيش الذين أصيبوا بمرض السرطان نتيجة تلقيهم تدريبات على الغوص في النهر الملوث، وصل إلى 500 جندي مصاب بمرض السرطان، من بينهم 100 جندي قد ماتوا متأثرين بذلك المرض.









