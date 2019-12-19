» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد

19 ديسمبر 2019 - 10:25 ص

حكم من جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، حيث رد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، قائلا: "إن الرجل الذي جامع زوجته وهما لا يعلمان بنزول دوم الحيض، لا شيء عليه".



وأضاف وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الجماع إذا حصل أثناء الحيض دون أن يتعمد الطرفان ذلك، بأن كان عن جهل أو الظن بأنه دم استعاضة؛ فلا وزر على الزوج أو الزوجة.



ونصح مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، الزوجين بالاستغفار والحرص على التأكد من حالة الزوجة.

