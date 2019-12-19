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إنجي خوري تثير الجدل بإطلالة "جريئة"

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انجي خوري
انجي خوري
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انستجرام

فيديوهات

انجي خوري

أثارت الفنانة السورية، إنجي خوري، ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور جريئة لها، بعد أيام من تسريب فيديوهات فاضحة لها عبر مواقع الإنترنت، لتتجاهل هذه الأزمة بشكل تام.

ونشرت الفنانة إنجي خوري، صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شبه عارية على سرير النوم، ما عرضها لكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية .

جاء ذلك بعدما تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية إنجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

وكانت إنجي خوري، قد كشفت في بث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وأشارت إنجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بتلك العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.


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