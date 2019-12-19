الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

19 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولة هدم الدولة الوطنية جاء علي الجرح، معقبا: "حطيت إيدك على الحرج يا ريس".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن هناك محاولة لهدم الدولة الوطنية في المنطقة العربية، لافتَا إلى أن هناك محاولة لإضعاف الدول العربية، مثلما حدث مع الدولة العثمانية في آخر أيامها.



وأشار إلى أن إيران رغم أنها حليف لنظام بشار الأسد إلا أنها أبدت تفهمها لاحتلال تركيا لشمال سوريا، معقبا:"ما يحدث الآن في المنطقة غريب للغاية".

