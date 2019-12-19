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بـ"دبلة وخاتم"..حقيقة زواج سمية الخشاب السري

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الفنانة سمية الخشاب
الفنانة سمية الخشاب
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علا خطاب

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زواج

سمية الخشاب

انتسجرام

أثارت الفنانة سمية الخشاب، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها مرتديه دبلة وخاتم في يدها اليسرى،ما جعل بعض الأحاديث عن زواجها السري تعود من جديد.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي جاكت أحمر طويل، وتركت شعرها الأسود منسدلا بحرية، وظهرت يدها وهي ترتدي خاتما ودبلة زواج .

وتفاعل متابعوها مع الصورة، وأشاد البعض بجمالها وأناقتها،وهذه أبرز التعليقات:" عسل اووي يا قلبي "،" قمراية"،" الجدعة اوووي.".

وكانت سمية الخشاب قد ردت على شائعة زواجها السري من رجل مغربي، في لقاء متلفز، قائلة: إن ظهورها بزي الزفاف المغربي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، الذين قرروا استقبالها بشكل مختلف.

وأضافت، أنه تم استقبالها بزفة مغربية، وارتدت القفطان، وحملوها على الهودج، لكن عندما نشرت صورة من هذا الاستقبال أشيع على السوشيال ميديا أنها قد تزوجت سرًا من رجل مغربي لم تكشف عن هويته، لكنها لم ترد على هذه الشائعات .


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