الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لـ"سموحة"

19 ديسمبر 2019 - 09:27 ص

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا، بعد انتهاء مرانه الأخير اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا لمواجهة سموحة والمقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، القائمة بعد انتهاء المران استعدادا للدخول فى المعسكر وفرض حالة من السيطرة على اللاعبين قبل المباراة.

فى سياق آخر اقترب الحارس محمد أبو جبل، من حماية عرين الفارس الأبيض المباريات المقبلة فى ظل تراجع مستوى الحارس الدولى محمد عواد وهو ما ظهر خلال المباريات الماضية.