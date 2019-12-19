» الكويتي الذي اعتنق اليهودية يفجر مفاجأة مدوية

19 ديسمبر 2019 - 07:23 ص

أكد يوسف المهنا - الشاب الكويتي الذي أعلن اعتناقه اليهودية - أنه لا يعنيه تماما إسقاط جنسيته في حال أصر على الذهاب إلى إسرائيل .



وقال "المهنا" الذي حول اسمه إلى "نفتالي بن يهودا" : لا يعنيني إسقاط جنسيتي بل هو فخر لي .. أعيش في بريطانيا ولا أريد العودة للكويت



وأضاف: رسالتي للشعب الكويتي أن يركز على الخطر الإيراني لمنع طهران من الأسلحة النووية ، فهذا في مصلحة الشرق الأوسط.



وكان المهنا أثار الجدل بعد إعلانه ترك الإسلام واعتناق اليهودية.



