» فنانة شهيرة: أمي قالت لي "اوعي تتحضني أو تتباسي"

19 ديسمبر 2019 - 07:17 ص

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن أسباب عدم تقديمها لمشاهد غير لائقة خلال مشوارها الفني على مدار سنوات .



وقالت "عفاف" في تصريحات تلفزيونية: حين قررت دخول عالم الفن كان والدي قد توفى وأمي هي التي ترعاني.



وأضافت: أمي سمحت لي بالتمثيل لكن قالت لي (اوعي أشوفك في مشهد تبقي قليلة الأدب فيه أو تتحضني أو تتباسي أو ممثل يلمسك ولا تلبسي حاجة ملفتة للنظر ".



وأردفت: تعرضت للسخرية وكان سمير صبري يقول (عفاف بتيجي ومعاها قايمة ممنوعات).



