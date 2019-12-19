» فنانة شهيرة: أمي قالت لي "اوعي تتحضني أو تتباسي"

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة عفاف شعيب عن أسباب عدم تقديمها لمشاهد غير لائقة خلال مشوارها الفني على مدار سنوات .
وقالت "عفاف" في تصريحات تلفزيونية: حين قررت دخول عالم الفن كان والدي قد توفى وأمي هي التي ترعاني.
وأضافت: أمي سمحت لي بالتمثيل لكن قالت لي (اوعي أشوفك في مشهد تبقي قليلة الأدب فيه أو تتحضني أو تتباسي أو ممثل يلمسك ولا تلبسي حاجة ملفتة للنظر ".
وأردفت: تعرضت للسخرية وكان سمير صبري يقول (عفاف بتيجي ومعاها قايمة ممنوعات).
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