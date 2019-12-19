أحمد موسى يكشف عن السر الذي أخبره به "مبارك"

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مبارك

أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج على مسئوليتي - إلى منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ .

وقال "موسى" في برنامجه : الرئيس الأسبق مبارك تسلم شرم الشيخ والعريش سنة 1982 وقام برفع العلم عليهما وقال لي منذ فترة إنه كان يتمنى لو كان الرئيس السادات هو الذي رفع العلم لأنه صاحب قرار الحرب والسلام .

وأضاف: تمت تنمية في شرم الشيخ بعد استلامها وهو الأمر الذي يحاول أن يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا لأن التنمية تحمي الحدود وتؤمنها في ظل وجود سكان.

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