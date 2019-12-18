حر وبرد وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

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أخبار الطقس

طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنَّ يسود الخميس طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

 السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.


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